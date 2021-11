Ciucă, în Parlament: Mai presus de orice orgoliu şi de orice adversitate politică se află interesul românilor

Agerpres

Premierul desemnat, Nicolae Ciucă, s-a adresat Parlamentului joi, înaintea votului de învestitură, afirmând că partidele actualei coaliţii au trecut peste lucrurile care le separă şi au găsit lucrurile care le unesc, potrivit News.ro.

Camera Deputaţilor şi Senatul s-au reunit pentru a dezbate şi vota programul de guvernare şi lista Executivului Ciucă. Înaintea plenului, liderii coaliţiei au semnat acordul politic care va sta la baza alianţei.

„Ne aflăm, astăzi, într-un moment mult aşteptat de toţi românii, unul în care putem, în sfârşit, să oferim predictibilitate şi să garantăm stabilitatea şi dezvoltarea României prin toate măsurile şi deciziile pe care le vom lua pentru binele cetăţenilor. Îmi doresc să fie prima zi a unei noi abordări în ceea ce priveşte guvernarea ţării. Eu, alături de toţi miniştrii din acest Guvern, ne angajăm să facem tot ce depinde de noi pentru ca situaţia economică, socială şi sanitară a României să se îmbunătăţească”, a spus Nicolae Ciucă.

„Am văzut că au fost persoane care s-au arătat surprinse de alăturarea partidelor care compun azi coaliţia de guvernare. Consider că au fost mai preocupate să caute motivele care ne despart, decât motivele care ne apropie. Noi, cei care suntem azi în faţa dumneavoastră pentru a vă cere votul de încredere, am trecut peste acele lucruri care ne separă şi am găsit lucrurile care ne unesc. Am înţeles că mai presus de orice orgoliu şi de orice adversitate politică se află interesul românilor”, a adăugat Ciucă.

Ciucă a atins și subiectul PNRR

Acesta a vorbit despre investiţii, ”fără de care România nu se poate redresa şi nu poate atinge obiectivele pe care ni le dorim”, dar şi despre alocarea a 7 la sută din PIB pentru investiţii, pentru infrastructură şi unităţile administrative.

Ciucă s-a referit şi la Programul Anghel Saligny, dar şi la ”conectarea prin infrastructură a regiunilor istorice”.

”A treia direcţie se referă la dezvoltarea echilibrată şi coezivă a Româniai. Nicio regiune nu trebuie să rămână în urmă din punctul de vedere al infrastructurii de transport”, a mai afirmat CIucă.

Premierul desemnat s-a referit şi la importanţa PNRR.