Cîţu, după ce George Simion l-a agresat pe ministrul Virgil Popescu: "Trebuie sancţionat de Parlament şi de autorităţi"

Preşedintele Senatului, Florin Cîţu, a afirmat, luni seară, că deputatul George Simion, co-preşedinte AUR, ar fi trebuit dat afară de chestori din sala de plen, după ce l-a agresat pe ministrul Energiei, Virgil Popescu.

De asemenea, liderul PNL consideră că Simion trebuie sancţionat şi de Parlament, şi de autorităţi.

"Vom vedea ce putem să facem în regulament ca astfel de evenimente să nu se mai întâmple. Eu cred că astăzi chestorii trebuiau să intervină, să-l ia şi să-l scoată din sală pe George Simion, nu pe ministru. Până la urmă, trebuie să vedem dacă este ok ca un parlamentar să vină lângă un vorbitor. În Parlamentul României poţi să-ţi exprimi public opinia la microfon (...), dar să vii şi să agresezi fizic pe cineva, trebuie sancţionat şi de Parlament şi de autorităţile române", a declarat Cîţu, la Digi 24, potrivit Agerpres.

Acesta a adăugat că acesta nu este singurul incident şi că evenimentul ar fi putut fi evitat în situaţia în care comportamentul celor de la AUR ar fi fost sancţionat cu o plângere penală când au depus moţiunea, alături de USR.

"Am vorbit şi eu cu domnul ministru Popescu, este impardonabil, este îngrozitor, dar să ne aducem aminte, nu este singurul incident. În momentul în care a fost depusă moţiunea USR - AUR, exact acelaşi lucru am avut de la aceiaşi oameni. Atunci, lângă ei, erau şi cei de la USR, acelaşi comportament care nu a fost sancţionat atunci. Faptul că nu a fost sancţionat atunci cu o plângere penală, am avut astăzi un eveniment în care a recidivat aceeaşi grupare politică. Grupare extremistă, xenofobă, antisemită, o grupare care şi-a făcut un titlu de glorie din a agresa verbal şi fizic pe cei care nu au aceeaşi opinie. Asta nu înseamnă democraţie, înseamnă legea pumnului şi nu vom tolera aşa ceva", a spus Florin Cîţu.

Cîțu vrea sancțiuni dure pentru parlamentarii agresivi

Preşedintele Senatului a precizat că va propune în Birourile permanente reunite impunerea unor "sancţiuni clare şi dure pentru cei care vor face astfel de gesturi în viitor".

"Totuşi, acolo, astăzi, erau chestori care nu şi-au făcut treaba, trebuie să vedem ce s-a întâmplat. Este o situaţie îngrozitoare, o imagine pe care nu credeam că o vedem, dar am văzut-o atunci când colegul tot de la PNL, Florin Roman, a fost agresat. Atunci era o grupare a USR - AUR şi atunci a fost momentul când AUR a fost legitimat de cei de la USR, iar astăzi vedem ce se întâmplă. Cred că după acest incident vom vedea Parlamentul că va lua măsuri mai dure, nu doar o sancţiune sau un avertisment, împotriva celor care nu respectă. Nu mai spun de reguli de igienă, de distanţare socială etc., acolo au fost multe încălcări, dar agresivitatea pe care am văzut-o astăzi acolo nu îşi are locul în Parlamentul României. Ar fi bine să-i vedem că vin şi cu proiecte de legi care trec cu aceeaşi agresivitate, dar nu avem de la aceşti parlamentari decât violenţă verbală, fizică şi cam atât", a arătat liderul liberal.

"Instituţiile statului să-şi facă treaba cu celeritate"

Cîţu şi-a exprimat mulţumirea pentru faptul că Virgil Popescu a depus plângere penală împotriva lui George Simon, subliniind că instituţiile statului ar trebui să-şi facă treaba cu celeritate.

"Aici, în Parlament, noi trebuia să acţionăm mult mai rapid. Trebuia să fie sancţionaţi cei care l-au atacat pe Florin Roman, atunci când a fost vorba de moţiune, de atunci trebuiau luate măsuri. Dacă erau măsuri luate atunci, cu plângeri penale din acel moment, să ştiţi că nu se ajungea astăzi aici. Nu ştiu exact ce s-a întâmplat cu toţi cei care au intrat atunci în Curtea Parlamentului, dacă sunt anchete în curs sau nu, dar şi acolo toţi acei oameni trebuie sancţionaţi şi astăzi îmi pare bine că colegul meu Virgil Popescu a depus plângere penală. Este exact ceea ce trebuia să facă şi sper ca instituţiile statului să-şi facă treaba cu celeritate. Cum am văzut că şi-au făcut-o şi în unele cazuri, în ultimul timp, vreau şi aici să văd că şi-au făcut treaba cu celeritate", a subliniat el.

Referitor la faptul că Dan Barna i-a acuzat pe parlamentarii liberali că s-au folosit de acest incident pentru a nu participa la dezbaterea moţiunii împotriva ministrului Energiei în sala de plen, Florin Cîţu a spus: "Cine se aseamănă se adună, au rămas din nou în Parlament AUR şi USR astăzi, după acest eveniment. Acelaşi comportament se pare că este din nou susţinut public de cei de la USR, comportamentul celor de la AUR, este a doua oară când o fac. Cred că astăzi puteau, din respect pentru democraţie, pentru public, pentru societatea românească, să facă un pas lateral, să se dezică de AUR, dar văd că şi astăzi au stat lângă AUR, ceea ce arată foarte clar direcţia în care o ia USR".