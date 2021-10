Cioloș a propus refacerea coaliției USR-PNL-UDMR: Cîțu și Kelemen Hunor au cerut timp până vineri să discute în partide

Președintele USR și premierul desemnat, Dacian Cioloș, a vorbit, miercuri seara, după negocierile purtate cu liderul PNL, Florin Cîțu, și liderul UDRM, Kelemen Hunor.

Dacian Cioloș a declarat că le-a transmis celor doi lideri de partide că propunerea sa este refacerea coaliției.

"Am spus că asta este prima proritate. Obiectivul USR este să dăm un Guvern României cât mai repede, să mergem cu o soluție în Parlament cât mai repede, dată fiind situația nu putem așteptăm. În mod normal am venit spre PNL și UDMR, că din punctul nostru de vedere nu există altă construcție la care să participăm. Colegii Cîțu și Kelemen Hunor au spus că au nevoie de o discuție în partid ca să ia un mandat pe o astfel de negociere și că în următoarele zile, vineri, vom avea o nouă întâlnire în care să vedem care sunt concluziile. Am înțeles că Florin Cîțu că are nevoie de această discuție care va avea loc mâine în partid. Le am spus că ne-am dori o concluzie cât mai repede", a spus Cioloș.

El a adăugat că este important "să vedem în ce măsură PNL şi UDMR îşi asumă această responsabilitate de a oferi un guvern României".

Liderul USR a mai spus că el a prezentat programul pe care USR l-a pregătit pentru ținerea sub control a prețurilor la energiei, dar și a situație pandemice.

"Am avut reacții pozitive pentru propunerile pe care le am făcut. Așteptăm decizia UDMR și PNL. Noi ne gândim la formula prin care putem ajunge cât mai repede în Parlament", a continuat el.

Întrebat dacă își va retrage candidatura, Cioloș a spus că: "Am un mandat deocamdată și trebuie să duc la capăt acest mandat. Dacă PNL voia să facă o propunere de premier, putea să o facă. Deocamdată răspunsul lor trebuie să fie legat de propunerea facută de președintele Klaus Iohannis".

Practic, joi PNL și UDMR vor decide dacă acceptă un guvern de coaliţie sau un guvern minoritar în Parlament, a punctat Cioloş.

Întrebat dacă va fi un guvern de sacrificiu, Cioloş a răspuns că cei care își vor asuma guvernarea în perioada următoare vor face un sacrificiu, punctând că lor nu le este teamă.

"Cine îşi va asuma guvernarea în următoarele săptămâni şi în următoarele luni va face un sacrificiu. Partidul care îşi asumă guvernarea în următoarele luni oricum face un sacrificiu, pentru că va fi o perioadă foarte grea. Deci mai mare sacrificiu decât a guverna în această perioadă din punct de vedere politic nu cred că este şi nu ne e teamă de nicio altă formă de sacrificiu", a spus el.

Amintim că Cioloș s-a întâlnit, miercuri, cu premierul interimar Florin Cîţu, preşedintele UDMR, vicepremierul interimar Kelemen Hunor, şi cu liderul grupului parlamentar al minorităţilor naţionale, Varujan Pambuccian. Aceasta a fost o primă rundă de negocieri în vederea constituirii unei majorităţi pentru formarea unui nou guvern.

"Astăzi nu a fost nicio concluzie la această discuţie. Am spus şi în această întâlnire că mi se pare normal ca cei care au declanşat criza, adică coaliţia AUR - PSD - USR, să vină şi cu o soluţie. Am primit mandatul domnului Cioloş, o să mai discutăm, să mai vedem, dar astăzi nu este nicio concluzie”, a spus Florin Cîțu, după ce a ieșit de la negocieri.