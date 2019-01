Adrian Țuțuianu anunță că s-a înscris în Pro România. „Am meditat îndelung”

Pro TV

Senatorul Adrian Țuțuianu a anunțat, luni, într-o conferință de presă, că s-a înscris în formațiunea Pro România, condusă de Victor Ponta.

„Este prima zi în care sunt alături de echipa Pro România după ce am meditat îndelung la parcursul politic pe care să îl urmez. Sunt într-o situaţie litigioasă cu PSD, dar am apreciat că doi ani de zile din viaţa mea pierduţi în litigii care pot să ducă nicăieri este prea mult şi că este cazul să mă alătur unui proiect politic nou", a declarat Adrian Ţuţuianu, în conferinţa de presă, informează Agerpres.

Acesta a adăugat că a venit în Pro România pentru că a avut o colaborare foarte bună cu Victor Ponta şi pentru că acest partid reprezintă alternativa pentru PSD.

„Nu m-am dus aiurea, am venit alături de Pro România din două motive. Am avut în calitate de preşedinte de organizaţie, dar şi de preşedinte de CJ o relaţie excelentă cu Victor Ponta. Sunt oameni cu care am lucrat, Nicu Bănicioiu, Daniel Constantin, îi cunosc pe toţi care constituie nucleul de bază al partidului, şi acest lucru a fost un criteriu pentru mine. În al doilea rând, 20 de ani m-am identificat cu o politică social-democrată şi consider că astăzi alternativa corectă la PSD este Pro România. Am venit alături de oameni pe care îi cunosc şi promovează acelaşi tip de politici pe care le împărtăşesc şi eu", a subliniat Ţuţuianu.

El a declarat că în acest moment este singurul senator al Pro România, dar că în perioada următoare se vor înscrie în partid şi alţi senatori.

„Adrian Ţuţuianu a fost ministru al Apărării şi pentru că a deranjat interesele domnului Dragnea a trebuit să plece şi din minister, şi din PSD. Sper sincer ca experienţa pe care o are, lucrurile importante pe care le-am făcut împreună, să le facem mai departe. Suntem 15 deputaţi, acum un senator, dar vor mai veni alături de noi deputaţi şi senatori", a declarat şi Victor Ponta în aceeaşi conferinţă de presă.

Adrian Ţuţuianu a fost exclus din PSD în Comitetul Executiv Naţional organizat în noiembrie 2018. Acesta a contestat în instanţă decizia de excludere şi a solicitat suspendarea deciziei.

