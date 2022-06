Loto 6/49 din 26 iunie 2022. Rezultatele la tragerile Loto 6 din 49, 5/40, Joker

Shutterstock

Loteria Română organizează duminică, 26 iunie, noi trageri Loto 6/40, Loto 5/40, Joker, Noroc, Noroc Plus și Super Noroc. La 6/49 este un un report în valoare de peste 2,29 milioane de lei.

Rezultatele tragerilor Loto de duminică, 26 iunie:

Loto 6/49:

Joker:

Loto 5 din 40:

Noroc Plus:

Super Noroc:

Noroc:

Rezultatele vor fi publicate după extragerea din această seară.

Vezi aici rezultatele la tragerile Loto 6/49 de joi, 23 iunie.

Premii la extagerile Loto de duminică, 26 iunie

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 2,29 milioane de lei (peste 464.300 de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 4,62 milioane de lei (peste 935.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 3,23 milioane de lei (peste 653.600 de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 111.000 de lei (peste 22.400 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 39.800 de lei.

La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 249.000 de lei (peste 50.300 de euro). La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 102.000 de lei (peste 20.600 de euro).

Cum se joacă la Loto 6/49

Loto 6/49 este cel mai popular joc la loterie din România.

Persoanele care doresc să își încerce norocul la 4/49 aleg șase numere între 1 și 49, în cazul în care doresc o variantă simplă.

În ziua extragerii, din urma de 49 de bile cu numere de la 1 la 49 se extrag 6 numere.

Participanții la joc au 4 categorii de câștiguri:

Categoria I: au ghicit toate cele 6 numere extrase;

Categoria a II-a: au ales 5 numere din cele 6 extrase;

Categoria a III-a: 4 dintre numerele alese de ei au fost extrase;

Categoria a IV-a: au ales 3 numere din cele 6 extrase.

O particularitate a sistemului Loto 6/49 o constituie faptul că pe același bilet se poate juca și un alt joc, denumit NOROC. În acest caz, odată cu achiziționarea biletului de joc, se generează automat un număr întâmplător de 7 cifre care va participa la o tragere separată în urma căreia se vor atribui mai multe categorii de premii.

Prețul biletelor Loto în România

Potrivit Loteriei Române, prețul biletelor crește în funcție de complexitatea combinațiilor alese de un jucător.

Iată prețul de bază a unui bilet la loto cu variantă simplă.

Loto 6/49 - prețul unei variante simple este de 5 lei la care se adaugă 50 de bani prețul biletului.

Noroc - prețul unei variante simple este de 3 lei.

Joker - prețul unei variante simple este de 4 lei. Se adaugă 50 de bani, prețul biletului.

Noroc Plus – Prețul unei variante simple este 2 lei.

Loto 5/40 – prețul unei variante simple este 3 lei, plus 50 de bani, prețul biletului de joc.

Super Noroc - prețul unei variante simple este de 1leu.