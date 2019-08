Loto 6/49, 18 august 2019. Report de 3 milioane de euro la Joker

Loto 6/49, 18 august 2019. Noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc au loc duminică.

Loteria Română anunță că la tragerile loto de joi, 15 august, a acordat 14.984 de câștiguri în valoare de 1.907.561 lei.

Numere LOTO 6/49 18 august. La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 3,56 milioane lei (aproximativ 755.000 euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat în valoare de peste 2,82 milioane lei (aproximativ 600.000 euro).

La Joker, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 14,15 milioane lei (aproximativ 3 milioane euro).

La Super Noroc, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 31.600 lei.

Ultimele câștiguri la Loto

La extragerea Loto 5/40 de joi, 15 august 2019, s-a câștigat premiul de categoria I, în valoare de 842.770,60 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 32-007 din Sibiu și a fost completat cu o varianta simpla la Loto 5/40 și o variantă la Super Noroc.

La extragerea Loto 6/49 de joi, 15 august 2019, la categoria a II-a s-au inregistrat trei câștiguri a câte 95.665,30 lei. Unul dintre biletele norocoase a fost jucat la o agentie din Brasov si a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49 și o varianta la Noroc. Cel de-al doilea bilet câștigator a fost jucat la o agentie din Galați si a fost completat tot cu trei variante simple la Loto 6/49 si o varianta la Noroc, iar cel de-al treilea bilet câștigator a fost jucat la o agenție din Timișoara și a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49.

Tot joi, 15 august 2019, un alt premiu semnificativ s-a inregistrat și la categoria a III-a, la Noroc, în valoare de 66.970,80 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 72-009 din sector 2, Bucuresti și a fost completat cu 3 variante simple la Loto 6/49 si 2 variante la Noroc Plus.

Seria castigurilor majore la extragerile loto din 15 august a fost completata de premiul de categoria I la Noroc Plus, în valoare de 32.677,70 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 73-004 din sector 3, Bucuresti și a fost completat cu 2 variante simple la Joker si 8 variante la Noroc Plus. Pe langa premiul de categoria I, jucatorul norocos a mai castigat, pe acelasi bilet, 5 premii de categoria a II-a si 2 premii de categoria a III-a la Noroc Plus, valoarea totala a castigului fiind de 65.045,06 lei.

