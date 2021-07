Starul gimnasticii japoneze, Kohei Uchimura, a ratat calificarea în finală la bară fixă

Uchimura, aflat la a patra Olimpiadă, a căzut la bară şi a obţinut doar 13.866 puncte, nereuşind calificarea în finală.

El este unul dintre cei mai mari gimnaşti din istorie, cu trei titluri olimpice şi zece mondiale.

La 32 de ani, el a ales să evolueze la Tokyo doar la bară fixă, din cauza unor dureri la umăr, explicând că se simte "ca o fosilă".

Really feel for Kohei Uchimura, really went for it but just slipped out of his grasp.#Tokyo2020 #Olympics #BBCOlympics #Gymnastics #MensGymnastics pic.twitter.com/x98brWTiIP