„Ucide pur şi simplu oameni în plină zi”. Cinci morți și mai mulți răniți în urma unui atac rusesc la Sloviansk

Acest bilanţ se înregistra în jurul orei locale 18:00, potrivit guvernatorul regiunii Doneţk, Pavlo Kirilenko. "Este posibil ca şapte persoane, inclusiv un copil, să se mai afle sub dărâmături", a precizat acesta pe Telegram.

Rachete de tip S-300 au avariat cinci blocuri şi cinci clădiri private. Între acestea, ar fi şi o şcoală, potrivit oficialilor ucraineni.

Kirilenko a declarat că salvatorii, paramedicii şi poliţia sunt la faţa locului.

russian terrorists shelled Sloviansk, Kramatorsk & Kostiantynivka, Donetsk region. 3 apartment buildings in Slovyansk were partially destroyed, a school was damaged. At least one person died and 6 others were injured. People are still trapped beneath the rubble, including a child pic.twitter.com/Am7JAEw2VI