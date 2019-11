„Situație suspectă” la bordul unui avion de pe aeroportul Schiphol

Poliția și mai multe ambulanțe sunt prezente lângă aeronavă, au transmis mai mulți martori citați de BBC.

Reprezentanții aeroportului au anunțat că toate persoanele au fost debarcate în siguranță din avion.

Passengers and crew are safely off board. On-site research is still continuing. https://t.co/hZvl0Dq5ig

De asemenea, două elicoptere medicale sunt pe drum spre aeroport.

Reprezentanții aeroportului anunțaseră inițial că polițiștii investighează o situația la bordul unui avion.

The Royal Netherlands Marechaussee is currently investigating a situation on board of a plane at Amsterdam Airport Schiphol. We keep you posted. https://t.co/AxwMZ7CZtT