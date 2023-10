„Gaza, Parisul este cu tine”. Aproximativ 15.000 de oameni au cerut încetarea loviturilor aeriene israeliene

Participanţii scandau „Gaza, Parisul este cu tine!".

Poliţia estimează că în Place de la Republique erau circa 15.000 de manifestanţi care cereau încetarea loviturilor aeriene israeliene în Fâşia Gaza, soldate până acum cu peste 4700 de morţi.

Forţele de ordine au precizat că demonstraţia a fost autorizată, spre deosebire de altele, deoarece organizatorii au condamnat atacul Hamas care a ucis circa 1400 de israelieni.

Wow.

This is Paris right now.

HUGE crowds fill the streets in powerful solidarity with Palestine, chanting:

“Nous sommes tous des Palestiniens!” (We are all Palestinians!)

Thank you France ???????? ???????? pic.twitter.com/aS5LRZW0QD