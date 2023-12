„Familiile nu mai sunt doar tradiţionale”. O biserică din Italia a creat o scenă a nașterii lui Iisus având două mame

Scenele Naşterii sunt populare în Italia, o ţară majoritar catolică, însă ultimii ani au fost acaparaţi tot mai mult de ”războaie culturale”, pe măsură ce societatea se laicizează tot mai mult şi devine multiculturală.

Preotul Bisericii Sfântul Petru şi Paul de la Capocastello di Mercogliano, un cătun din provincia Avellino, a apărat această scenă a naşterii lui Iisus.

”Am vrut să arăt, prin această scenă, că familiile nu mai sunt doar tradiţionale”, declară pentru Reuters preotul Vitaliano Della Sala.

”În parohiile noastre, vedem tot mai mulţi copii ale unor noi tipuri de familie care există şi sunt parte din societatea noastră, copii ai unor oameni despărţiţi şi divorţaţi, ai unor cupluri gay, ai unor celibatari, ai unor mame tinere”, subliniază el.

The Church of Saints Peter and Paul - in the province of Avellino, Italy - has unveiled a same-sex Nativity scene.

In it, Jesus is born to two mothers. One of the moms is wrapped in LGBTQ-themed garb.

Father Vitaliano Della Sala, the pastor of the church, says that:

