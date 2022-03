„Eroul din noapte”: Un băiat de 11 ani a trecut granița din Ucraina în Slovacia de unul singur

Băiatul de 11 ani avea la el un rucsac, o pungă de plastic și pașaportul, dar și un număr de telefon scris pe mână, potrivit Ministerului de Interne din Slovacia.

„A venit de unul singur deoarece părinții lui au fost nevoiți să stea în Ucraina. Voluntarii au avut grijă de el, l-au dus într-un loc cald, i-au dat mâncare și apă”, a transmis ministerul, potrivit CNN.

The biggest hero of last nigh. 11 years old boy came from #Ukraine acros the borders to #Slovakia. All alone. His parents have to stay in Ukraine. With phone number wrtitten on his hand and backpack came with smile on his face. ????❤️ pic.twitter.com/soyDiL4G3D