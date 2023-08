„Eram plină de sânge”. O femeie acuză polițiștii care au reținut-o că au drogat-o și violat-o. Ce s-a văzut pe filmare VIDEO

Zayna Iman a fost reținută de poliția din Greater Manchester când ofițerii au ajuns la domiciliul ei în primele ore ale zilei de 5 februarie 2021. Ea luase cocaină mai devreme în acea noapte, iar un prieten pe care l-a contactat prin FaceTime a devenit îngrijorat și a sunat la poliție.

Transportată de ofițeri la o secție din apropiere, femeia de 38 de ani, în stare de inconștiență, a fost băgată într-o celulă, unde i-au fost scoase hainele, scrie The Independent.

În următoarele 40 de ore, a fost supusă unei percheziții corporale și a rămas dezbrăcată timp îndelungat, după cum arată camerele de supraveghere din interiorul celulei sale. The Independent a văzut câteva secvențe din aceste imagini, care au fost prezentate de Zayna Iman.

Aceasta susține, de asemenea, că a fost drogată și agresată sexual în timpul încarcerării sale, dar a fost nevoită să încerce să reconstituie singură detaliile îngrozitoare ale calvarului prin care a trecut.

„Am cerut imaginile și documentele în februarie 2021”, a spus ea pentru The Independent, renunțând la dreptul la anonimat. „Au trimis documentele în octombrie 2021, dar filmările nu le-au trimis până în februarie 2022”.

Chiar și atunci când a primit filmarea, lipseau două ore din ea, lăsând-o pe Zayna Iman cu mai multe întrebări decât răspunsuri.

La un moment dat, în timpul detenției, ea a părut tulburată și a aruncat o ceașcă pusă lângă ea. Imaginile se întrerup apoi timp de o oră.

Ea susține că un ofițer de poliție a întrebat-o dacă „a mai făcut sex anal înainte”, înainte ca ecranul să se stingă după ora 09:49, pe 5 februarie.

„Am știut că voi avea probleme imediat ce mi s-a pus acea întrebare”, spune ea. „Nu pot dovedi acest lucru pentru că Poliția din Greater Manchester nu vrea să [îmi] dea înregistrarea audio [din celulă]”.

Următoarea dată când Zayna Iman a fost văzută din nou, pe data de 5, la ora 11:00, „nu mai aveam bluza pe mine și am avut un comportament neadecvat”, a mai spus ea. Ea susține că starea ei a fost rezultatul faptului că i s-a administrat drogul violului în timpul detenției.

„Scopul drogului violului este unul singur, provoacă amnezie”, a spus ea. „Și, în al doilea rând, te fac mai hipersexuală, astfel încât să fii pregătită pentru asta, astfel încât să te conformezi”.

La ora 1 dimineața, pe 6 februarie, Zayna Iman pare să arate spre ceea ce par a fi pete de sânge pe o bancă. Aproape 12 ore mai târziu, ea este complet dezbrăcată și se uită la cameră, înainte ca ecranul să se blocheze din nou. Poliția nu a împărtășit imaginile din următoarea oră nici cu ea.

Imaginile din acea zi, în jurul orei 19:20, o arată pe Zayna Iman arătând spre petele întunecate de pe o bancă albă și de pe picioarele ei. „Îmi amintesc că mi-am strecurat mâna între picioare, din spate spre față, și era plină de sânge”, își amintește ea.

Registrele de custodie indică faptul că Zayna Iman a fost eliberată fără cauțiune la ora 19:48 în ziua de 6, dar imaginile din celulă o arată în celulă până la ora 20:14, când i se dă un trening. Potrivit unui jurnal de spital, ea a fost internată la ora 19:34. „Nicio documentație [a GMP] nu se potrivește”, spune Zayna Iman.

Ce scrie în raportul medicilor

Raportul medical, care a fost văzut de The Independent, afirmă că Zayna Iman a raportat „sângerări din locuri în care nu ar trebui să sângereze” și a susținut că a fost violată.

„Doamnă slabă, arată neîngrijit”, se arată în raport, care detaliază prezentarea Zaynei Iman când a ajuns la spital și notează că aceasta a prezentat „agitație psihomotorie” sau mișcări repetitive neintenționate și necontrolate.

Reamintindu-și starea ei la momentul respectiv, Zayna Iman a spus: „Mă durea spatele. Mă durea tot ce era înăuntru și mă chinuiam să merg, iar prietenii mei vă vor spune că atunci când m-au luat de la spital, cinci zile mai târziu, încă mă chinuiam să merg”.

Ea a rămas în spital timp de cinci zile, arată documentele. Într-o înregistrare din 9 februarie, un medic notează: „Zayna a petrecut timp cu personalul încercând să dea sens lucrurilor care s-au întâmplat și acum a pus la îndoială dacă a fost de fapt violată de poliție”.

Raportul concluzionează că Zayna Iman, „care nu are antecedente de tulburări psihice, a fost internată cu un episod psihotic acut care a fost rezolvat fără tratament. Este foarte probabil ca acest lucru să fie legat de drogului violului, care a dus la o agresiune sexuală”.

De când a fost reținută de GMP, Zayna Iman a depus zeci de cereri de acces la informații către poliție. De fiecare dată când primește o nouă informație, ea își actualizează cronologia meticuloasă a evenimentelor. Imaginile care lipsesc și pe care nu le-a primit încă reprezintă „ultima piesă din puzzle”, spune ea.

Zayna Iman este hotărâtă să ducă această luptă până la capăt, în speranța că poate preveni ca acest lucru să i se întâmple altcuiva.

„Nu pot schimba ceea ce am trăit, va fi mereu cu mine, dar, 29 de luni mai târziu, [ofițerii] nu ar trebui să fie în funcție”, a spus ea. „Știu că este doar o chestiune de timp până când va avea loc un deces în custodia poliției”.

De asemenea, ea este hotărâtă să identifice presupușii făptași pentru a putea începe să se vindece de ceea ce s-a întâmplat.

„De când am început să vorbesc public despre acest lucru, mi-am făcut o mulțime de prieteni care au fost și ei victime ale unor infracțiuni sexuale”, a spus ea. „Victime ale manipulării, victime ale violului, iar când vorbesc cu ele, toate știu cine le-a violat. Cunosc fața, cunosc numele. Eu nu știu și am nevoie de o încheiere”.

Cum se scuză poliția

La 26 iulie, GMP a emis o declarație cu privire la acuzațiile Zaynei Iman, după ce acestea au fost raportate inițial de Sky News.

Adjunctul șefului poliției, Terry Woods, a declarat „Vreau să precizez în mod absolut clar că înțelegem și împărtășim preocupările publicului în ceea ce privește acuzațiile la adresa Poliției din Greater Manchester, care au fost difuzate astăzi într-un reportaj de televiziune. Afirmațiile domnișoarei Iman cu privire la tratamentul pe care l-a primit în custodie, în februarie 2021, fac obiectul unei anchete în curs de desfășurare. A FOST FĂCUTĂ o sesizare către Biroul Independent pentru Conduita Poliției (IOPC), care a instruit o anchetă condusă de GMP. După ce am analizat conținutul raportului televiziunii, care evidențiază preocupări suplimentare, am luat decizia de a face o altă sesizare către IOPC pentru a o asigura pe domnișoara Iman și publicul că toate acuzațiile sale vor fi revizuite în mod riguros și independent”.

Un purtător de cuvânt al IOPC a adăugat: „Am primit o sesizare în mai 2022 de la Zayna Iman în legătură cu acuzațiile privind tratamentul pe care l-a primit în custodia poliției la secția de poliție Pendleton. În urma unei analize atente a informațiilor disponibile, am îndrumat forțele de poliție să efectueze o anchetă locală în iulie 2022. Având în vedere noile informații și preocupările exprimate în rapoartele din mass-media, am purtat discuții suplimentare cu Poliția din Greater Manchester și am convenit cu aceasta că ar trebui să trimită o nouă sesizare, astfel încât să putem evalua noile informații. Vom analiza informațiile existente și suplimentare înainte de a stabili dacă este necesară o acțiune suplimentară din partea noastră”.

Sursa: The Independent Etichete: , , , Dată publicare: 03-08-2023 13:33