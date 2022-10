Zeci de morți și răniți după ce o remorcă s-a răsturnat în lac, în India. Supraviețuitorii, transportați de urgență la spital

Alți 20 au fost transportați de urgență la spital, când tractorul remorcii în care se aflau a pierdut controlul și s-a răsturnat în apă.

Grupul de adulți și copii vizitase un templu din Uttar Pradesh. Pasagerii, care veneau din același sat, au fost transportați de urgență la un spital din apropiere, potrivit The Scottish Sun.

Imagini șocante i-au surprins pe localnici grăbindu-se să îi salveze pe pasageri din iaz în întuneric total. La un moment dat, copii au fost văzuți purtați în brațele unor voluntari.

At least 26 people were killed and several critically injured after a tractor-trolley falls into a pond#ITVideo #UttarPradesh #Kanpur | @PoojaShali @iSamarthS @Simerchawla20 pic.twitter.com/QH5d3A5Alb