Zeci de mii de americani au ieșit în stradă ca să ceară înăsprirea accesului la armele de foc

Mai multe mitinguri pentru reforma legislației armelor au avut loc sâmbătă la Washington, New York, alte orașe din SUA și din întreaga lume, pentru a crește presiunea asupra Congresulu.

Mitingurile organizate de gruparea ”March for Our Lives” (”Marș pentru Viețile Noastre”, în traducere) au avut loc la mai puțin de o lună după ce 10 persoane au fost ucise în atacul rasist din Buffalo, New York, iar 19 copii și doi profesori au fost uciși la o școală elementară din Uvalde, Texas.

March for Our Lives a fost format în 2018 după un atac armat la liceul Marjory Stoneman Douglas din Parkland, Florida, în care au fost uciși 14 studenți și trei adulți.

Organizatorii au estimat că un milion de oameni, majoritatea tineri, s-au alăturat protestelor la acea vreme.

Grupul i-a ajutat pe republicanii din Florida să adopte reforme, inclusiv creșterea vârstei pentru cumpărarea de arme cu țeavă lungă, inclusiv puști de tip AR-15, de la 18 la 21 de ani; instituirea unui interval de trei zile între achiziție și acces; permiterea personalului școlar instruit să poarte arme; și investirea a 400 de milioane de dolari în serviciile de sănătate mintală și securitatea școlii.

Sâmbătă, organizatorii s-au concentrat pe marșuri mai mici în mai multe locuri. La protestul DC a fost estimat că vor participa 50.000 de oameni. În 2018, la acțiunea din centrul orașului Washington au fost peste 200.000 de oameni, potrivit The Guardian.

Sâmbătă la prânz, mii de oameni s-au adunat în jurul Monumentului Washington.

Protestatarii au purtat pancarte prin care cereau dreptate pentru victimele din Uvalde și Buffalo. Printre vorbitori s-au aflat activiști, membri ai familiilor celor uciși și supraviețuitorii atacurilor armate.

Garnell Whitfield, fiul lui Ruth Whitfield, un bărbat de 86 de ani ucis în Buffalo, a spus mulțimii că el și familia sa sunt „încă în stare de șoc”. Când a fost ucisă, Ruth Whitfield cumpăra alimente după ce își vizitase soțul la un azil de bătrâni.

„Suntem naivi să credem că nu ni s-ar putea întâmpla. Totul are o limită. Nu vom intra în liniște în noapte ca victime. Auzim multe despre rugăciune, iar rugăciunea este minunată și vă mulțumim pentru rugăciunile voastre. Dar rugăciunea nu este un substantiv, este un verb. Este o acțiune. Te rogi, apoi te trezesti si lucrezi.” - a spus Garnell Whitfield.

Părinții lui Joaquin Oliver, un tânăr de 17 ani ucis în atacul din Parkland, au purtat tricouri cu poza fiului lor.

„Speram să evit să mai particip la un marș ca acesta. Aleșii noștri ne-au trădat și au evitat responsabilitatea de a pune capăt violenței cu arme”, a spus Manuel Oliver, stând lângă soția sa, Patricia.

Doi fondatori ai March for Our Lives, David Hogg și X Gonzalez, ambii supraviețuitori Parkland, au vorbit în fața mulțimii.

„Toți americanii au dreptul să nu fie împușcați, dreptul la siguranță”, a spus Hogg. „Nicăieri în constituție nu este un drept garantat accesul nerestricționat la armele de război.

„Am văzut daunele provocate de AR-15. Când ne uităm la copiii nevinovați din Uvalde, sicriele minuscule ne îngrozesc. Sicrie minuscule pline cu cadavre mici, mutilate și decapitate. Asta ar trebui să ne umple de furie și de cereri de schimbare.”

„Dacă guvernul nostru nu poate face nimic pentru a împiedica 19 copii să fie uciși și sacrificați în propria școală și decapitați, este timpul să schimbăm cine este în guvern”, a mai spus Hogg.