Vrei să cumperi o casă de 1 dolar în Italia? Cele mai bune sfaturi de la persoane care au făcut asta deja

Câteva sute de case au fost vândute unor renovatori curioși și ambițioși, inclusiv Meredith Tabbone, în vârstă de 44 de ani, din Chicago, scrie CNBC.

Ea a aflat în 2019 că un oraș numit Sambuca di Sicilia scotea la licitație case începând cu oferte de 1 euro.

„Mulți oameni m-au avertizat că ar putea fi o înșelătorie [și că] aș putea ajunge să pierd mulți bani”, a spus ea pentru CNBC Make It.

Totuși, ea a preluat ideea când și-a dat seama că străbunicul ei era de fapt din Sambuca.

Ea a făcut oferta pentru o locuință de 5.555 de euro și a câștigat, pornind astfel într-o călătorie de patru ani de renovare.

„Din momentul în care am trimis oferta și mi-am verificat e-mailul în fiecare zi și am aflat că am câștigat, pe tot parcursul acestui proces, au fost 4 milioane de momente de frustrare, epuizare, gândire la cum să merg mai departe”, a spus ea.

Tabbone și alți cumpărători de case de 1 euro împărtășesc cele mai importante sfaturi altor renovatori aspiranți din întreaga lume.

Pregătiți-vă pentru costuri suplimentare

Casele din Sicilia pot începe de la 1 euro, dar costul este în mare parte simbolic și doar începutul unor cheltuieli suplimentare.

În Mussomeli, unul dintre cele mai cunoscute orașe care vând case la un 1 euro, cumpărătorii trebuie să plătească și o taxă pentru agenți imobiliari de 500 de euro și să plătească actul, care costă 2.800 de euro. Asta înseamnă un total de 3.301 de euro, sau aproape 3.600 de dolari.

Rubia Daniels, 50 de ani, din Berkeley, California, a cumpărat trei case de 1 euro în Mussomeli în 2019.

Până acum, și-a concentrat eforturile pe renovarea principală a casei de vacanță.

Ea a crezut inițial că o va costa 20.000 de dolari, dar a cheltuit deja 35.000 de dolari pentru materiale, forță de muncă și mobilier. Ea speră să rămână sub 40.000 de dolari.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: