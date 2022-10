Volodimir Zelenski: „Rusia a distrus 30% dintre centralele electrice ale Ucrainei în decurs de o săptămână”

”Începând de la 10 octombrie, 30% dintre centralele electrice ucrainene au fost distruse, provocând pene de curent masive în toată ţara”, denunţă într-un mesaj postat pe Twitter Zelenski.

Zelenski îşi reiterează, în acest mesaj, refuzul de a negocia cu omologul său rus Vladimir Putin.

Kievul şi mai multe regiuni ucrainene înregistrau pene de curent electric şi de apă marţi, în urma unor atacuri ruseşti care au vizat marţi dimineaţa infrastructuri esenţiale, a doua zi consecutiv, anunţă autorităţi locale.

