Vladimir Putin despre o moderatoare: ”Femeie frumoasă, dar eu îi spun un lucru şi ea afirmă altceva”

Jurnalista îi punea întrebări despre majorarea livrării de gaze în Europa, scrie The Daily Beast.

Schimbul de replici a avut loc miercuri cu ocazia semniarului ”Russian Energy Week” (Săptămâna Energiei Rusești) organizat la Moscova și moderat de jurnalista americană Hadley Gamble.

În cadrul interviului cu Vladimir Putin, pe scena evenimentului, aceasta l-a presat pe președintele Rusiei pe tema șantajului practicat la adresa Europei, prin livrările limitate de gaze naturale cu scopul de a crește prețul. După ce Putin a respins aceste acuzații, jurnalista americană l-a întrebat cum ar putea Moscova să-și convingă partenerii europeni că este un furnizor de gaze naturale de încredere având în vedere evoluțiile din ultima perioadă.



“O femeie frumoasă, drăguță. Îi spun una, și ea spune cu totul altceva. De ca și cum nu ar fi auzit ce am declarat”, a ripostat Putin, întorcându-se spre bărbații din public.

Gluma sa sexistă vine după ce relatările din presa controlată de Kremlin despre vizita subsecretarului de stat SUA Victoria Nuland s-au axat pe comentarii legate de ”avansul feminității” în Occident, ziariștii lui Putin vorbind despre ”femeile nebune și isterice din guvernul american”.

Pare evident că Putin însuși împărtășește aceste abordări, pe lângă motivația propagandei antioccidentale.

