VIDEO. Un cuplu din SUA, cu armele în fața casei. De ce i-au amenințat pe manifestanți

Bărbatul și femeia au strigat la protestatari să le părăsească proprietatea în timp ce îndreptau armele spre ei.

A couple has come out of their house and is pointing guns at protesters in their neighborhood #StLouis #lydakrewson pic.twitter.com/ZJ8a553PAU

Imaginile au ajuns pe rețelele sociale, unde au devenit virale.

Unele comentarii au lăudat curajul cuplului, în timp ce altele atrag atenția că manifestanții sunt pașnici și nu se vede niciun moment că încalcă proprietatea celor doi.

God the other angle didn’t even do couple in St. Louis justice. She came down looking for an excuse to shoot someone.pic.twitter.com/EZ1KH6HvlD