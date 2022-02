VIDEO Un băiat de nouă ani este blocat de marți într-un puț adânc de 25 de metri din Afganistan

”O echipă este acolo, cu o ambulanţă, oxigen şi alte lucruri necesare” în vederea salvării copilului, a cărui ”sănătate este bună şi care cere uneori hrană şi apă”, a anunţat într-un mesaj postat pe Twitter secretarul vicepremierului Abdul Ghani Baradar, Abdullah Azzam.

Circumstanţele exacte ale căderii copilului în puţ, care a secat, nu erau cunoscute încă, scrie news.ro.

Acest accident aminteşte de cel de la începutul lui februarie, în Maroc, al lui Rayan, în vârstă de cinci ani, care a căzut pe fundul unui puţ secat şi care a murit după cinci zile de eforturi aprige ale unor salvatori.

Această dramă a provocat o emoţie considerabilă, amplificată de reţele de socializare, atât în Maroc, cât şi în lume.

Six years old Haidar from southern #Afghanistan fallen into the well in 30 meters depth 40 hours ago. The rescue volunteers are trying to reach Haidar and get his out safe, but due to lack of equipment didn't any result yet. The little angel is still alive. #RescueHaidar pic.twitter.com/T8NDFUBgBO