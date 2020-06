VIDEO. Și-a făcut praf Lamborghini-ul de 240.000 € la 20 de minute după ce l-a luat

Britanicul a fost lovit din spate de de un autoturism, după ce mașina i s-a oprit pe a treia bandă a autostrăzii M1, în apropiere de Leeds. Potrivit polițiștilor, de vină ar fi fost o defecțiune.

Imaginile cu mașina distrusă au fost postate pe internet de un agent de la Poliția Rutieră din West Yorkshire.

M1 Ossett today - It’s only a car ! But on this occasion a 20 minute old brand new Lamborghini that stopped due mechanical failure in lane 3 them hit from behind by an innocent motorist #couldhavecried pic.twitter.com/S1f9YEQGcD