VIDEO. Protestatari arestați cu greu de polițiștii londonezi, după ce și-au lipit mâinile de asfalt

Protestatarii au început să blocheze intersecțiile încă de la 8 dimineața, șoselele se aglomerau cu oameni care mergeau la locurile de muncă. Au rezultat scene tensionate între șoferii nervoși și protestatari, potrivit The Guardian.

„Nu am fi aici dacă guvernul ar face ceea ce ar trebui să facă ca să protejeze oamenii din țara asta. Nu vreau să stau aici să blochez oamenii aceștia, dar nu putem renunța, pentru că trebuie să protejăm urgent oamenii”, a declarat unul dintre protestatari.

Polițiștii au arestat 52 de manifestanți, însă nu le-a fost ușor să îi îndepărteze de pe șosea. Activiștii și-au lipit mâinile de șosea, iar ofițerii au fost nevoiți să folosească solvenți ca să le dezlipească degetele de asfalt.

Police are unsticking #InsulateBritain protesters finger by finger using a solvent pic.twitter.com/knk9Y1UNlN