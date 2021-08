Video. O grămadă de carne crudă de pui a ajuns printre bagajele călătorilor pe un aeroport din SUA

În imaginile apărute în social media pare că bucățile de pui crud aveau formă cubică, ceea ce ar putea însemna că au fost puse într-un recipient din care au căzut ulterior.

Un purtător de cuvânt al TSA a spus că toate produsele din carne crudă trebuie ținute într-un recipient sigilat, cu gheață: „Din informațiile noastre, a căzut dintr-o ladă frigorifică aflată lângă blocul de carne de pui (și puteți vedea că are aceeași formă). Presupunem că proprietarul nu s-a gândit că ar putea să cadă capacul și nu l-a securizat cum ar fi trebuit“.

