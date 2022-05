VIDEO Momentul în care o dronă kamikaze a rușilor lovește un grup de soldați ucraineni

În imagini poate fi observat grupul de soldați ucraineni, iar la câteva secunde după, se poate vedea drona Zala Kyb care îi lovește din partea stângă.

Drona a produs o explozie puternică chiar în mijlocul grupului de soldați.

#Ukraine: Russian sources report the use of a ZALA KYB kamikaze UAV on a group of UA soldiers in Pavlivka, #Donetsk Oblast on May 8th.

The result is the clear example why the threat of loitering munitions shouldn't be underestimated - even if the KYB has a high failure rate. pic.twitter.com/FU3NEynElp