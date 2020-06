VIDEO. Incidente grave în Marea Britanie. 15 polițiști au fost răniți

În timpul incidentelor, mai multe mașini de poliție au fost avariate de oamenii furioși. Imagini cu violențele au fost publicate de mai mulți martori pe rețelele sociale.

Welcome to Brixton.

Scenes coming out of Brixton in London tonight. pic.twitter.com/a8lpGEPSqR

Într-unul dintre clipuri, cel care filmează are o sabie în mână în timp ce se îndreaptă spre forțele de ordine, care se retrag.

"Oppressed" one waving a sword at police in Brixton in London tonight. pic.twitter.com/ChVWC0cp2M