VIDEO. Incident major în Birmingham. Mai multe persoane au fost înjunghiate

Poliţia a catalogat înjunghierile drept un "incident major" şi nu a putut preciza momentan numărul persoanelor rănite şi nici cât de gravă este starea lor de sănătate.

"At 12:30am police were called to reports of a stabbing in #Birmingham city centre. We immediately attended, a number of other stabbings were reported in the area shortly after."

Într-un comunicat de presă, poliţia a indicat că a primit un apel la orele locale 00:30 (23:30 GMT) cu privire la înjunghierea unei persoane în centrul oraşului Birmingham (centrul Angliei), iar ulterior a fost anunţată că fapte similare au mai avut loc la scurt timp de la primul apel, potrivit Agerpres.

BREAKING: Police have declared a major incident in Birmingham city centre after officers were called to reports of multiple stabbings.

The force said: "At this early stage it would not be appropriate to speculate on the causes of the incident."

