VIDEO. Haos în Dubai, din cauza furtunii violente. Zeci de zboruri au fost anulate sau amânate. Multe au legătură cu România

Din acest motiv, zeci de zboruri au fost anulate sau amânate. Multe dintre acestea au legătură cu România.

De exemplu, zborul FZ1709 Dubai - București, care era programat la ora 23:15, a fost anulat, potrivit flightradar24.com.

Zborul Wizz Air W4 3267 București - Dubai care trebuia să aterizeze la ora locală 20:30 a rămas în aer. Avionul a făcut “zonă de așteptare” în apropierea aeroportului DXB și acum e estimat sa aterizeze la ora locala 23:04.

Și zborul Fly Dubai FZ1798 București - Dubai a rămas în aer, deși trebuia să aterizeze la ora 21:35.

