VIDEO. Forțele ucrainene au lansat un nou atac masiv cu drone asupra Rusiei. Cea mai mare rafinărie Rosneft a fost avariată

Potrivit presei din Rusia, în jur de 60 de drone au fost distruse deasupra teritoriului suveran rusesc în doar câteva ore.

Atât Rusia, cât şi Ucraina au folosit drone pentru a lovi infrastructuri esenţiale, instalaţii militare şi concentrări de trupe în războiul lor de mai bine de doi ani, dar Kievul a început în ultimele luni să lovească predilect rafinării şi instalaţii energetice ruseşti.

La o zi după ce a avariat grav rafinăria NORSI a Lukoil, o dronă ucraineană a atacat rafinăria de petrol Riazan a Rosneft, a şaptea ca mărime din Rusia, situată la 180 km de Moscova. "Rafinăria de petrol de la Riazan a fost atacată de un UAV (vehicul aerian fără pilot)", a declarat Pavel Malkov, guvernatorul regiunii Riazan, care se învecinează cu regiunea Moscovei la nord. "Ca urmare, a izbucnit un incendiu. Potrivit informaţiilor preliminare, există răniţi", a spus el, fără a da detalii.

Agenţia rusă de presă de stat RIA a declarat că patru drone ucrainene au atacat rafinăria la primele ore ale dimineţii, ceea ce a dus la un incendiu extins pe 175 de metri pătraţi. Incendiul a fost stins câteva ore mai târziu.

Impactul asupra producţiei nu a fost imediat clar. Imagini neverificate postate pe reţelele sociale au arătat o coloană de fum negru care se ridica spre cer la uzina Riazan, care rafinează aproximativ 12,7 milioane de tone de petrol pe an, adică 4,6% din totalul rusesc, potrivit unor surse din industrie.

