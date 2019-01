Avion împins de un vânt puternic la decolare. Scenele filmate. VIDEO

Un martor a filmat momentul în care un avion este împins în lateral la decolare de vântul puternic în Newcastle.

Temperaturi de sub zero grade au fost înregistrate in sud-estul Angliei. Un avertisment de vânt puternic, lapoviță și ceață densă, a fost transmis de autorități. De asemenea, este de așteptat, ca până pe 30 ianuarie, temperaturile să scadă până la -10 grade Celsius.

Vremea severă din sud-estul Angliei ar putea anulua foarte multe zboruri, iar alimentarea cu energie electrică și rețelele mobile ar putea fi întrerupte în orice moment.

Dumincă, din cauza condițiilor meteo nefavorabile, în Devon, mai multe avioane au avut probleme la momentul decolării. De asemenea, este posibil ca și trenurile să aibă probleme. De altfel și mai multe feriboturi au fost anulate. Totodată, mai multe drumuri au fost închise din cauza zăpezii. O femeie de 60 de ani a murit după ce mașina sa a derapat și a ieșit de pe carosabil.

Până pe 30 ianuarie este de așteptat ca în sud-estul Londrei un strat de zăpadă, până la 10 centimetri să se așterne, iar vântul ar putea să bată și cu 113 de kilometri pe oră.

Duminică, cea mai scăzută temperatură s-a înregistrat în Scoția, -6 grade Celsius, după ce, sâmbătă, termometrele au arătat 13,9 grade la Cardiff.

"Avem vreme rece în toată Marea Britanie pentru cea mai mare parte a săptămânii. Marți, se vor înregistra temperaturi sub zero, cu dimineți reci pentru sudul și centrul Angliei. În multe locuri dinspre nord se vor înregistra temperaturi puțin mai scăzute. Iar în după-amiaza de marți vor apărea și ploile. Aerul rece va transforma ploaia în zăpadă, în cea mai mare partea a Angliei. Depunerile de zăpadă ar putea varia, dar ne așteptăm la un strat de 1-3 centimetri. Autoritățile sunt în alertă, dar oamenii ar trebui să se asigure că au tot ce este nevoie în mașini. Zăpada se va așterne treptat și miercuri în partea de est a Angliei”, a declarat Sarah Kent, de la Biroul Meteorologic din Marea Britanie.

Rain will readily turn to snow across many areas through Tuesday and Wednesday with accumulations likely - stay #weatheraware https://t.co/QwDLMfRBfs pic.twitter.com/d4h5BYQ69t