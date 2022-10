Vești alarmante din două țări în care trăiesc milioane de români. Multe locuri de muncă riscă să dispară

Șefa instituției atrage atenția că se impune coordonarea politicilor monetare şi a celor fiscale.

Cele mai alarmante vești vin din Germania și Marea Britanie, țări în care trăiesc şi milioane de români. Acolo, inflația continuă să crească, iar multe companii riscă să dispară, din cauza facturilor și chiar a unei posibile penurii de energie.

„Resursele și flexibilitatea bugetului Uniunii sunt extrem de limitate. Bugetul european (pe șapte ani) nu a fost conceput pentru a răspunde provocărilor actuale”, a spus șefa Comisiei Europene. Ursula von der Leyen a insistat că este nevoie de o rectificare bugetară, care să răspundă nevoilor emergente și noii situații geopolitice.

Avertismentele instituțiilor financiare

În acelaşi timp, instituţiile financiare îşi înteţesc avertismentele cu privire la riscul unei recesiuni mondiale.

Kristalina Georgieva, managing director, Fondul Monetar Internațional (FMI): „La FMI, am calculat că aproximativ o treime din economia mondială va raporta scădere economică cel puţin două trimestre la rând. Iar asta înseamnă o piedere globală, de acum până în 2026, de patru mii de miliarde de dolari, cât PIB-ul Germaniei.”

La rândul său, directorul Băncii Mondiale a subliniat că, de la ultima raportare, planeta are cu 70 de milioane mai mulţi săraci.

David Malpass, președintele Băncii Mondiale: „Economiile importante din Europa deja încetinesc. Şi încă nu ştim ce va fi anul viitor. O altă constatare este diminuarea cu 4% a venitului mediu.”

Printre cele mai alarmante veşti vin de la Berlin.

„Trebuie să evităm cu orice preţ penuria de gaze la iarnă prin stimularea economisirii la energie”

Siegfried Russwurm, șefa Federaţia Industriei Germane: „Alunecăm spre recesiune, de aceea preocuparea guvernului federal de a uşura povara scumpirilor este direcţia bună. În acelaşi timp, trebuie să evităm cu orice preţ penuria de gaze la iarnă prin stimularea economisirii la energie.”

Şi totuşi statul german va plăti factura la gaze pe luna decembrie pentru toate gospodăriile şi întreprinderile mici şi mijlocii, potrivit unei plafonări în două etape a preţurilor, la recomandarea unor experţi desemnaţi de Guvern. În cadrul schemei, plata integrală din luna decembrie va fi urmată în primăvara viitoare de o schemă de subvenţii diferenţiate.

Veronika Grimm, economist: „Asta înseamnă o subvenţie lunară pentru plata facturii, astfel încât, pentru consumul casnic, costul scade la 12 eurocenţi pe kwt/oră. Nici să nu vă gândiţi că vom reveni vreodată la preţul de șapte eurocenţi pe kwt/oră.”

Depozitele de gaze ale Uniunii Europene au depăşit un nivel mediu de înmagazinare de 90%, peste cel de 80% stabilit de blocul comunitar drept obiectiv pentru a garanta un volum sigur în toamnă şi iarnă, în contextul nesiguranţei legate de livrările din Rusia.

„Aprovizionarea cu energie rămâne problematică”

Michael Vassiliadis, Chairman of the Mining, Chemical and Energy Industrial Union: „Aprovizionarea cu energie rămâne problematică, în pofida umplerii depozitelor.”

Înainte să fie mai bine, va fi mai rău. De la 1 noiembrie intră în vigoare embargoul european pentru petrolul rusesc, ceea ce va spori semnificativ presiunea asupra consumatorilor. Din cauza grevei angajaţilor companiei TotalEnergie, franceziii deja simt penuria de benzină. De săptămâna trecută, cozile din jurul benzinăriilor sunt tot mai mari. Peste 40% dintre staţii au rămas deja fără carburanţi.

Situaţia este tot mai neagră şi în Marea Britanie, unde bâlbele guvernului Truss referitoare la politica fiscală au antrenat efecte dezastruoase. Banca Angliei a fost din nou silită să intervină pentru a asigura stabilitatea financiară în Regatul Unit. Lira sterlină pierde din nou teren, iar inflaţia pentru alimentele de bază a ajuns la 14%, un record pentru ultimii 50 de ani.

Sursa: StirilePROTV Dată publicare: 11-10-2022 19:17