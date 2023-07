Vandalii care terorizează Franța, vânați de ultrașii echipelor de fotbal. Intensitatea revoltelor, în scădere

Președintele Emmanuel Macron se întâlnește, luni, cu peste 200 de primari din orașele afectate de violențe, pentru a căuta împreună soluții.

Pe străzile din marile orașe franceze, violențele par să se fi domolit, și datorită intervenției în forță a autorităților. S-au înregistrat incidente sporadice, dar mult reduse ca intensitate.

Cu toate astea, un pompier în vârstă de 24 de ani și-a pierdut viața în timp ce încerca să stingă un incendiu provocat într-o parcare subterană din orașul Seine-Saint-Denis.

În unele locuri, pe străzi au ieșit sute de suporteri naționaliști ai echipelor de fotbal, hotărâți să-i țină pe vandali cu forța la distanță de comunitățile lor.

Într-un interviu pentru presa franceză, bunica tanărului Nahel, ucis de poliţie marțea trecută, îi roagă pe protestatari să pună capăt violențelor care au zguduit Franța de la moartea nepotului ei.

Nadia, bunica: „Au folosit moartea lui Nahel ca pretext. Trebuie să se oprească! Să nu mai spargă geamuri, să nu mai distrugă școli. Să nu mai distrugă autobuzele. Noi mergem cu autobuzul, nu avem mașină. Am spus: opriți-vă! Sunt mame care merg cu autobuzul, care ies pe afară. Vrem ca lucrurile să se calmeze, nu mai vrem distrugeri, vrem ca acești tineri să facă liniște. Nahel e mort și asta este”.

Soția și copiii unui primar, atacați fără milă

Într-o altă suburbie din sud, L'Haÿ-les-Roses, primarul din localitate e încă șocat după ce vandalii i-au incendiat casa. Edilul era în biroul său de la primărie în momentul atacului, acasă se aflau, însă, copiii și soția lui, care a fost rănită în incident.

„A fost o tentativă de crimă de o lașitate de nedescris”, a acuzat primarul Vincent Jeanbrun.

Vincent Jeanbrun, Mayor of L'Haÿ-les-Roses: „Sunt la al doilea mandat. Am fost ales primar la vârsta de 29 de ani, în orașul în care am crescut. Nu mi-aș fi imaginat niciodată că soția și copiii mei ar fi în pericol din cauză că sunt decis să-i slujesc pe localnici”.

Locuitorii din zonă sunt îngroziți de cele întâmplate. „E oribil să ataci așa o biată familie. Chiar dacă este vorba de primarul orașului L'Hay Les Roses, nu are nimic de-a face cu toate evenimentele care s-au petrecut așa că nu ne simțim nici noi foarte în siguranță”, a spus o femeie.

În cele șase zile de violențe, spune ministrul de Interne, vandalii au incendiat peste 2.000 de vehicule și au distrus mai bine de 700 de magazine. Peste 200 de polițiști au fost răniți. Și vecinii Franței sunt îngrijorați, după ce protestele s-au revărsat și peste granițe, în Belgia sau Elveția.

Olaf Scholz, cancelarul Germaniei: „Nu mă aștept ca Franța să devină instabilă, chiar dacă imaginile de acolo sunt, cu siguranță, tulburătoare. Nu putem accepta să aibă loc violențe și, în același timp, trebuie să facem totul pentru ca societatea noastră să rămână unită”.

În weekendul abia încheiat au fost mobilizați 45.000 de polițiști și jandarmi pe străzile din marile orașe franceze, vandalizate în ultimele zile.

Sursa: Pro TV Dată publicare: 03-07-2023 13:29