Val de critici în Austria după ce s-a aflat că noii bocanci ai armatei sunt produși în România

Ministrul Apărării din Austria, Klaudia Tanner, a anunțat că 35.000 de perechi de bocanci vor fi livrate între 2023 și 2025, primele fiind destinate Batalionului 35 Panzergrenadier, conform publicației austriece Exxpress.

Tanner a subliniat importanța acestor bocanci în asigurarea siguranței și eficienței soldaților.

Noul design al bocancilor, diferit de modelul negru anterior, are o culoare bej pentru a se asorta cu uniformele. Deși dezvoltarea a avut loc în Austria, producția este realizată în România de către compania austriacă Rukapol, din motive financiare. Prețul estimat pentru o pereche este de 140 de euro, cu un cost total al comenzii de aproximativ 4,83 milioane de euro.

Decizia de a fabrica bocancii în România a generat critici pe rețelele de socializare, iar mulți comentatori întrebându-se de ce producția nu a avut loc în Austria.

Michael Bauer, purtătorul de cuvânt al armatei austriece, a menționat pe X că a existat o licitație la nivelul UE pentru acest contract și a provocat criticii să numească o companie austriacă care ar fi putut produce acești bocanci la un preț și cantitate comparabile.

Manche "Schuh-Experten" kritisieren hier, dass der neue Feldschuh des #Bundesheer in Rumänien produziert wird. Nennen sie bitte eine Firma, die einen Schuh in dieser Anzahl und zu diesem Preis in Österreich produziert hätte?