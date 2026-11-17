Din acest motiv, unitatea nu a putut fi mobilizată pentru intervenții în timpul manifestațiilor, relatează BFMTV.

Sindicatul polițiștilor Un1té a denunțat un „val masiv de epuizare și nemulțumire” în rândul angajaților.

Potrivit sindicatului, pe 17 noiembrie, câteva sute de polițiști „epuizați”, din aproximativ zece unități, au fost nevoiți să consulte un medic.

Reprezentanții sindicali susțin că avertizează de mai multe luni Ministerul francez de Interne cu privire la problemele existente.

Un membru al unității CRS 8 a declarat pentru postul de televiziune că există o „nemulțumire generalizată” în rândul colegilor săi.

Motivul ar fi faptul că, în timpul ultimelor patru manifestații, polițiștii au fost repartizați la formarea cordoanelor de securitate și la misiuni statice de supraveghere, în loc să desfășoare activitățile operative pentru care sunt specializați.

Proteste masive în Franța împotriva costului ridicat al vieții

Manifestațiile de amploare continuă în Franța de la sfârșitul lunii septembrie.

Pe 17 noiembrie, în întreaga țară au avut loc proteste împotriva costului ridicat al vieții.

La Paris, potrivit datelor furnizate de poliție, aproximativ 28.000 de persoane au participat la manifestații.