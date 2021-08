Ursula von der Leyen: Nu există discuţii politice cu talibanii, UE nu îi recunoaște

„Avem contacte operative cu talibanii. Trebuie să dezbatem cum să asigurăm ca oamenii care se află în Kabul să ajungă la aeroport. Asta este altceva. Nu există discuţii politice cu talibanii, nu există recunoaştere”, a declarat președinta CE, potrivit News.ro, care citează El Pais.

Von der Leyen a mai spus că situaţia este „extrem de neclară”, însă „ajutorul pentru dezvoltare trebuie să continue”.

Despre Spania şi implicarea în problema refugiaţilor, ea a spus că este „un exemplu a ceea ce este sufletul Europei”.

„Ceea ce vedem este o tragedie pentru Afganistan şi o lovitură foarte dură pentru comunitatea internaţională. Este responsabilitatea noastră morală să ajutăm. Nu doar pe cei care ajung în Europa, ci şi pe cei care au rămas în Afganistan. Comisia lucrează pentru creşterea ajutorului umanitar”.

Cât priveşte migraţia, ea a afirmat: „Trebuie să prevenim ca oamenii să ajungă pe mâna reţelelor de trafic de persoane. Trebuie să oferim rute sigure şi trebuie să acţionăm la scară globală. Va fi o temă centrală a reuniunii G7 de săptămâna viitoare. Strămutarea persoanelor vulnerabile este de importanţă maximă. Acum este momentul de a pune acest angajament în practică. Nu a fost în van”.

„Situaţia este extrem de neclară, dar ajutorul pentru dezvoltare trebuie să continue. Vom încerca să fie format un guvern incluziv, ca femeile să poată continua să studieze. Nu va putea fi dat niciun euro din ajutor umanitar unui regim care le neagă femeilor drepturile”.

I am grateful to @sanchezcastejon and @JosepBorrellF for having taken the initiative to coordinate the reception of incoming Afghan EU Delegation staff and their families and for setting up this reception hub. https://t.co/Div1MY6Qqh

Von der Leyen a vizitat unitatea din Torrejón împreună cu preşedintele Consiliului European, Charles Michel, cu înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe, Josep Borrell, şi cu prim-ministrul spaniol, Pedro Sánchez.

Acesta din urmă a spus de asemenea că implicarea ţării sale în misiunea de 20 de ani a NATO din Afganistan nu a fost în van şi că „situaţia de la Kabul este foarte complexă şi îngrijorătoare”. Spania are programate sâmbătă alte două zboruri de evacuare.

„Europa a răspuns. Câtă vreme Europa are nevoie de Spania, Spania va fi acolo”, a susţinut Sánchez, care a lăudat munca dusă de guvernul său în gestionarea crizei afgane.

Şeful Executivului de la Madrid a adăugat: „Credem că faptele vor fi cele care ne vor spune care este gradul de credibilitate a talibanilor în această etapă. Acum este important să răspundem afganilor care vor să iasă din ţară”.

Charles Michel a subliniat: „Cel mai important este să ne coordonăm. Este uşor? Nu. Dar de această dată, cele 27 de state au acelaşi interes. Pe termen mediu, trebuie să ne coordonăm cu comunitatea internaţională, de aici şi reuniunile care vor avea loc în săptămânile următoare. Vrem să protejăm drepturile omului”.

Baza din Torrejón s-a transformat în poartă pentru intrarea refugiaţilor afgani înainte de distribuirea lor ţărilor comunitare. Acolo a fost organizat şi un centru temporar pentru familiile strămutate.

Grateful to Spain & @SanchezCastejon for having set up a facility to temporarily host EU’s Afghan staff & families evacuated from Kabul.

While helping them, you are helping the EU to live up to its moral obligations.

Visiting the centre with @vonderleyen and @JosepBorrellF pic.twitter.com/Ds2oN7twWH