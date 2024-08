Un „aparat zburător” a intrat în Polonia după un atac rusesc „masiv” în Ucraina. Misterul care dă bătăi de cap Varșoviei

Atacuri „masive” cu rachetă şi dronă au vizat luni infrastructuri energetice în Ucraina , s-au soldat cu cel puţin patru morţi şi au obligat autorităţile să întrerupă curentul.

„Probabil că avem de-a face cu intrarea unui aparat zburător pe teritoriul polonez. (Prezenţa acestuia) a fost confirmată de cel puţin trei staţii de radiolocalizare”, a anunţat comandantul Forţelor operaţionale poloneze, generulul Maciej Klisz.

Obiectul respectiv era „căutat” în continuare, a anunţat el, potrivit News.ro.

„Caracteristice sale arată că nu este vorba despre o rachetă hipersonică, balistică sau ghidată”, a precizat el în faţa presei.

Generalul Klisz a anunţat că este vorba „probabil (despre) un obiect de tip aparat zburător fără pilot”.

Poland: an air object flew into Polish territory near the city of Chervonohrad (Ukraine); it is not a rocket; most likely, the object is in Polish territory; searches are underway https://t.co/njpd7XPjub pic.twitter.com/hM2vDaOkzn