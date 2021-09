Un veteran de război, în vârstă de 105 ani, a dezvăluit care este secretul longevității

Fostul ofițer locuiește în D.C. de 98 de ani, în copilărie locuind în Carolina de Sud. Harry White a luptat peste hotare în cel de-Al Doilea Război Monidal din 1942 până în 1945, potrivit Fox News.

După ce s-a întors în SUA, veteranul a lucrat pentru Serviciile Secrete din 1961 până în 2001. În misiunea sa, el a protejat președinții Statelor Unite, înalții oficiali guvernamentali, diplomații și demnitarii străini. Acesta are doi fii, pe Harry White Jr. și pe Michael White, dar și 19 strănepoți.

Cu ocazia împlinii a 105 ani, pentru Harry White s-a organizat o ceremonie în care s-a vorbit despre toată cariera sa și despre ajutorul pe care acesta l-a acordat Statelor Unite.

„Domnul White a primit un premiu pentru arestarea a peste 30 de falsificatori de cecuri și pentru slujirea a mai multor președinți. A fost recunoscut printre colegii săi ca o persoană cu un caracter deosebit, dar și pentru sfaturile pe care le dădea proaspeților angajați. Onestitatea și integritatea lui i-au adus respectul colegilor săi, precum și al supraveghetorului său și al celor pe care i-a protejat”, s-a transmis în rezoluție.

DC MAN TURNS 105: Harry White of Petworth is celebrating his 105th bday today! He served in the Army in WWII and worked in the Secret Service. He has 19 great-grandkids. His secret to long life? "Treating everybody right." More at 4/5p @nbcwashington @CMLewisGeorgeW4 pic.twitter.com/nIu1YYKaQH