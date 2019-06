Un star YouTube, găsit mort pe un pod. Ce a postat în urmă cu 6 zile

Etika, pe numele său real Demond Amofah, era cunoscut pe YouTube, pentru videourile sale pe care le făcea despre jocuri.

Trupul tânărului de 29 de ani a fost găsit, luni, pe Podul Manhattan, alături de telefonul său și de alte lucruri personale.

Cu puțin timp înainte de dispariție, Etika postase pe YouTube un video în care vorbea despre sinucidere. Imaginile au fost postate pe 19 iunie și aveau titlul 'I'm Sorry' (n.r. – Îmi pare rău), potrivit BBC.

În imagini, Etika se plimba pe străzile din New York și își cerea scuze pentru faptul că a îndepărtat oamenii de el. Mai mult, tânărul confirmase în video și faptul că suferea de o boală mintală, dar a vorbit și despre ”puterea” rețelelor de socializare. Ulterior, filmulețul a fost șters.

We regret to inform that Desmond Amofah aka Etika has been found deceased. https://t.co/sedwZZxglw