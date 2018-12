Un șofer a intrat cu mașina în mulțime, într-un oraș din Germania. Bilanțul victimelor

Incidentul s-a produs în oraşul Recklinghausen, potrivit autorităților, care spun că unul din răniți este șoferul, relatează bild.de.

Deocamdată nu este foarte clară cauza acestui incident, însă, poliția spune că, cel mai probabi, șoferul ar fi avut intenția să se sinucidă.

A woman killed, 9 people injured in #Recklinghausen, Germany, after a man crashed a car in a crowd at a bus stop. Police said they have first indication of attempt suicide. #TerrorAttackhttps://t.co/WuwHLmbcr6