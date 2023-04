Un rus a supraviețuit miraculos după ce a căzut de la etajul al 19-lea al unui bloc. VIDEO

Incidentul care putea avea un final tragic a avut loc luni, 3 aprilie. Bărbatul a căzut pe plafonul unei mașini și a suferit o comoție cerebrală. Acesta s-a ales, de semenea, și cu câteva vânâtăi și un deget fracturat, potrivit Gazeta.

O femeie care a auzit zgomotul puternic a ieșit pe balcon să vadă ce s-a întâmplat.

„Am văzut totul după ce a căzut. În acel moment, eram în apartamentulș meu situate la etajul al 12-lea. Am auzit un zgomot zgomot, am ieșit pe balcon. Erau mulți oameni și multe mașini de intervenție, ambulanțe, pompieri. În acel moment, un bărbat stătea întins pe plafonul mașinii. Potrivit martorilor oculari, acesta are 40 de ani, a căzut de la etajul 19, se presupune că din cauza iubirii neîmpărtășite. În imagini, îl puteți auzi țipând în timp ce stă întins pe mașină. După ce a fost scos, nu a mai țipat. Salvatorii l-au scos imediat din mașină, după 3 minute. Cred că salvatorii au fost chemați înainte ca el să cadă. Când a căzut, salvatorii erau deja la fața locului”, a mărturisit femeia.

Potrivit canalului de Telegram Shot, bărbatul se afla sub influența alcoolului, iar în drum spre spital le-a cântat salvatorilor melodii ale celebrei cântărețe ruse Alla Pugaciova.

Bărbatul este internat la Spitalul de Urgență din Voronej, în afara oricărui pericol.

Atenție, imagini care vă pot afecta emoțional!

Sursa: gazeta.ru 07-04-2023