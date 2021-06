Un opozant din Belarus, Stepan Latypov, s-a înjunghiat în gât în timpul procesului său

Latypov a urcat pe o bancă din cuşca deţinuţilor ”pentru a împiedica gardienii să-l atingă”, iar apoi ”s-a înjunghiat în gât cu un obiect care seamănă cu un stilou” şi a fost evacuat inconştient, porivit ONG-ului de apărarea drepturlor omului Viasna, relatează AFP, citat de News.ro.

”Stepan s-a învineţit şi s-a lungit pe bancă. O ambulanţă a fost chemată”, precizează ONG-ul.

Înainte să treacă la fapte, opozantul, în vârstă de 41 de ani, l-a avertizat pe tatăl său, care tocmai depusese mărturie, că a fost ameninţat cu urmărirea în justiţie a familiei, în cazul în care nu-şi recunoaşte vinovăţia, porivit aceleiaşi surse.

Stepan Latypov a fost arestat la 15 septembrie, în apropierea locuinţei, un bloc cunoscut la Minsk drept deosebit de activ în contestarea preşedintelui belarus Aleksandr Lukaşenko.

El este judecat cu privire la fraudă în cadrul activităţii sale profesionale, din cauză că a coordinat proteste prin intermediul unui grup, pe mesageria Telegram, înfiinţarea unui atelier de producţie a unor simboluri ale opoziţiei şi opunere rezistenţă poliţiştilor la arestare.

Un opozant, Andrei Sanikov, un fost candidat la preşedinţie care se află în exil în Polonia, evocă într-un mesaj postat pe Twitter ”un act de disperare” şi afirmă că Stepan Latypov era ”bătut şi torturat de mult timp”.

”Încă o probă de natură crminală a regimului Lukaşenko”, adaugă el.

Aleksandr Lukeşnko a fost vizat în manifestaţii fără precedent, masive, după realegerea sa în al cincilea mandat, în august 2020, pe care dă asigurări că l-a obţinut cu 80% din voturile exprimate.

El a refuzat orice concesie şi a arestat sau a forţat să fugă în exil cea mai mare parte a opozanţilor belaruşi, denunţând manifestaţii conduse de Occident cu scopul de a-l răsturna de la putere.

Reprimarea - uneori foarte violentă - a contestării s-a soldat cu mai mulţi morţi şi mii de arestări.

La sfârşitul lui mai, un avion de linie Ryanair care asigura o legătură Atena-Vilnius a fost detunrat la Minsk, escortat de un avion de vânătoare de tip MiG-29, în urma unei alerte cu bombă care s-a dovedit falsă.

Un opozant care se afla la bord, Roman Protasevici, şi partenera sa rusoaică, au fost arestaţi pe aeroport, declanşând un val de indignare în lume.

Potrivit Viasna, 449 de deţinuţi politici sunt încarceraţi în prezent în Belarus.

More heartbreaking pictures from Belarus today. Political prisoner Stepan Latypov slit his throat in the courtroom. His last words were: “Dad, they said if I don’t plead guilty, they go after my family and neighbors”. pic.twitter.com/dkWbqE5Bmk