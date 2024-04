Un nou incident la zborurile cu avioane Boeing. Carcasa motorului unei aeronave s-a desprins în timpul decolării | VIDEO

Avionul Southwest Airlines a revenit în siguranţă pe aeroportul internaţional din Denver în jurul orei locale 08:15 (15:15 GMT), după ce iniţial plecase spre Houston.

Aeronava avea la bord 135 de pasageri şi şase membri ai echipajului.

A Southwest flight bound for Houston this morning lost its engine cover and struck the wing during the takeoff

The plane returned immediately and safely to Denver

The aircraft was a Boeing 737-800pic.twitter.com/fbxrBIDqtb