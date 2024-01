Un nou atac cu drone pe teritoriul Rusiei. Ținta importantă care nu a putut fi distrusă | VIDEO

El a afirmat că nu s-a declanşat niciun incendiu şi nu sunt răniţi.

"Instituţiile de ordine publică şi serviciile speciale acţionează la faţa locului", a scris Ievraev.

Rafinăria aflată la circa 250 de km de capitală este a treia ca mărime din Rusia, după volumul producţiei din 2022. Capacitatea unităţii este de 15 milioane de tone (300.000 de barili) pe zi.

Atacul a fost cel mai recent dintr-o serie în care dronele au fost lansate împotriva infrastructurii energetice ruse în ultimele săptămâni. Unele lovituri au perturbat producţia de carburanţi.

O sursă informată despre situaţie a declarat agenţiei Reuters că drona a fost doborâtă în jurul orei locale 7 a.m. (0400 GMT) şi nu a afectat producţia, iar livrările întrerupte temporar s-au reluat rapid, informează Agerpres.

It is reported that a drone attacked the Slavneft-YANOS oil refinery in Yaroslavl, russia.

Haven't found details on any damage yet.

Update - they claim debris fell on the property and there was a small fire but nothing significant. pic.twitter.com/8ylW1I9rKg