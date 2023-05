Un judecător ucrainean beat a fost arestat, după ce a lovit cu mașina un militar și l-a omorât | VIDEO

Biroul ucrainean de anchetă anunţă că anchetează circumstanţele acestei morţi, conform news.ro.

El evocă o încălcare a regulilor privind securitatea rutieră, o infracţiune care se pedepseşte cu până la şase ani de închisoare.

Suspectul este preşedintele Tribunalului districtului makarovski, Oleksii Tandîr.

Around midnight, the chairman of the Makarovsky District Court of Kyiv, Oleksiy Tandyr, shot down a 23-year-old serviceman of the National Guard of Ukraine to death.

