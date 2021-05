Un copil de 2 ani și-a împușcat ambii părinți cu o armă găsită pe noptieră

Incidentul s-a petrecut la casa cuplului din West Bath, statul Maine, cu puțin timp înainte de ora 8. Copilul de doi ani a găsit arma încărcată pe noptiera din camera părinților săi, potrivit Independent.

Tatăl copilului a fost rănit la cap, iar mama sa a fost împușcată în picior. Și micuțul a fost rănit. Arma l-a lovit în față după ce a apăsat pe trăgaci, din cauza reculului.

Toți trei au fost duși la spital, unde au primit îngrijiri medicale. Poliția a confirmat că familia este acum în afara oricărui pericol.

