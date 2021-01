Un bărbat şi-a dat foc în faţa sediului guvernului din Belarus. FOTO

Într-o înregistrare video realizată de un martor şi difuzată pe site-ul TUT.BY, se poate vedea cum bărbatul şi-a dat foc în Piaţa Independenţei, o piaţă mare din centrul capitalei belaruse şi mai mult pustie la acea oră, lângă statuia lui Lenin. Câteva persoane puteau fi văzute alergând spre el şi încercând să stingă flăcările.

"Persoană rănită în Piaţa Independenţei este inconştientă. Bărbatul are arsuri pe mai mult de 50% din suprafaţa corpului, potrivit unei examinări preliminare, efectuată de echipele de salvare", a informat Ministerul Sănătăţii al Republicii Belarus.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Interne belarus, Olga Cemodanova, a declarat pentru agenţia de presă Belta că poliţişti au fost desfăşuraţi la faţa locului "pentru a stabili circumstanţele incidentului".

Motivaţia bărbatului nu este deocamdată cunoscută, iar anchetatori investighează pentru stabilirea faptelor, a anunţat într-un comunicat Comitetul de Anchetă belarus. În comunicat se spune că bărbatul s-a stropit cu un lichid înainte de a-şi da foc.

Piaţa Independenţei din Minsk a fost unul dintre principalele locuri unde au fost organizate manifestaţii de protest, care în timpul verii şi toamna trecută adunau zeci de mii de persoane, în pofida unei reprimării violente. Manifestaţiile din cadrul unei mişcări de contestare fără precedent în această ţară denunţau realegerea preşedintelui autoritar Aleksandr Lukaşenko în urma unui scrutin considerat fraudat.

Today in Minsk, a man has tried to set himself on fire in front of the Government house in Minsk. His current condition is unknown pic.twitter.com/5rdpHWojjW