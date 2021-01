Un bărbat din Anglia și-a schimbat numele în Celine Dion după ce a consumat câteva băuturi în plus

Un bărbat din Anglia, cunoscut anterior ca Thomas Dodd, și-a schimbat numele în Celine Dion după ce s-a îmbătat și a văzut-o pe cântăreața canadiană la televizor, scrie mirror.co.uk.

Bărbatul a plătit pentru opt certificate care atestă schimbarea numelui pentru a demonstra acest lucru.

Celine Dion (managerul de restaurant în vârstă de 30 de ani din Staffordshire, nu cântăreața canadiană) spune că mama sa nu a văzut partea amuzantă a întâmplării și că sora lui s-a „înecat cu sandvișul pe care îl mânca” când și-a dezvăluit noul său apelativ - dar cu toate acestea nu are nici o intenție să îl schimbe, transmite Birmingham Live.

El a plătit 89 de lire sterline pentru ca titlul să devină oficial și chiar a cerut opt certificate suplimentare ca dovadă a noii sale identități, adăugând că acum este capabil să vadă partea amuzantă după ce s-a confruntat cu șocul inițial.

Thomas Dodd a declarat pentru Birmingham Live: „Sunt ușor obsedat de ea, nu am de gând să mint. În timpul carantinei am urmărit o mulțime de concerte live la televizor. Cred că m-am uitat la unul de al ei și am crezută că este o„ idee grozavă ”după câteva băuturi”.

Thomas Dodd a mai adăugat: „Am intrat în casă de la serviciu și era un plic mare alb cu„ Nu îndoiți ”scris pe el. Aproape că am leșinat în bucătărie când l-am deschis. Preocuparea mea inițială a fost cum naiba spun la departamentul de resurse umane de la locul de muncă că trebuie să-mi schimb semnătura din e-mail? Acum mă gândesc că ar putea fi o modalitate excelentă de a ajunge în celebru”.