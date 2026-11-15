Ambulanța se deplasa spre nord pe autostrada A19, fără luminile albastre aprinse, când l-a lovit pe bărbatul în vârstă de aproximativ 30 de ani, care mergea pe marginea drumului, la scurt timp după ora 2 dimineața, scrie Daily Mail.

Bărbatul a murit la fața locului

Acesta a decedat tragic la fața locului. Poliția a informat rudele sale.

Nimeni din ambulanță nu a fost rănit, iar șoferul, un bărbat în vârstă de aproximativ 40 de ani, a rămas la fața locului, între intersecțiile cu A1018 și A690, pentru a ajuta poliția în cadrul anchetei, a precizat poliția.

Ofițerii din cadrul unității de poliție rutieră a Poliției Northumbria au demarat o anchetă și fac apel la orice persoană care deține imagini de pe camerele de supraveghere sau de pe camerele de bord care surprind incidentul să se prezinte.

Poliția a început o anchetă

Serviciul de Ambulanță din Nord-Est a emis un comunicat prin care a confirmat decesul bărbatului și a precizat că pacientul din interiorul vehiculului era transportat împreună cu partenerul său la un spital din apropiere.

Un purtător de cuvânt a declarat: „Am trimis mai multe echipaje la fața locului. Pacientul aflat în ambulanță și partenerul său au fost transferați într-o altă ambulanță și duși la spital pentru tratament suplimentar. Din păcate, în ciuda eforturilor depuse de echipajele noastre, pacientul rănit în urma coliziunii a decedat la fața locului. Este un incident extrem de tragic pentru toți cei implicați. Gândurile și condoleanțele noastre se îndreaptă către cei dragi ai pacientului. Desigur, vom colabora îndeaproape cu poliția pentru a sprijini ancheta acesteia.”

Serviciul de ambulanță a transmis condoleanțe familiei

Sergentul Ben Rutherford, de la Poliția Northumbria, a declarat: „Gândurile noastre sunt alături de familia și cei dragi ai bărbatului care a decedat tragic în urma acestei coliziuni. Vom continua să îi sprijinim în orice mod posibil în acest moment incredibil de dificil. Am efectuat deja o serie de anchete în cadrul investigației noastre și dorim ca orice persoană care deține informații să se prezinte. Suntem deosebit de interesați să primim informații de la cei care ar fi putut vedea sau ar avea imagini cu evenimentele care au dus la coliziune. Orice informație – oricât de nesemnificativă ar părea – s-ar putea dovedi esențială pentru ancheta noastră și ar putea ajuta la găsirea unor răspunsuri pentru cei dragi ai bărbatului.”