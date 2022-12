Un bărbat a fost ucis în fața familiei sale după ce a ținut ușa de la lift pentru un grup de femei

Ariel Harris, în vârstă de 29 de ani și tatăl a doi copii, a fost ucis la o petrecere pe 27 noiembrie în urma unei dispute legate de oprirea unui lift pentru ca un grup de femei să poată intra înaintea unui alt bărbat - suspectul înarmat identificat drept Gayelon Spencer, potrivit Fox 2 Detroit, citat de The Insider.

Poliția din Detroit a publicat și o imagine cu suspectul pe 28 noiembrie.

Harris, care a fost împușcat de suspect în fața fratelui său și a mamei copiilor lui.

„Fiul meu a acționat ca un gentleman, lăsându-le pe femei să urce în lift primele” a declarat mama victimei.

Fratele lui Harris, Cameron a spus că polițiștii din Detroit l-au transportat de urgență pe bărbat la un spital local, acolo unde a fost constatat decesul.

Investigația continuă, iar polițiștii îș caută pe suspect. În videoclipul publicat de autorități, bărbatul este văzut cum intră în lift cu o sticlă de băutută alcoolică.

MORE: Here's video of the suspect. Anyone with information is asked to call 313-596-2260 or 1-800-Speak-Up. pic.twitter.com/gs2fkTVzRe