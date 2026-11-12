Cu ajutorul unei macarale uriașe și al unei echipe de voluntari, el a coborât fuselajul aeronavei într-o groapă săpată în grădină, iar proiectul său este departe de a fi unul obișnuit, relatează BBC.

Dave a modificat între timp interiorul aeronavei, astfel încât spațiul să poată deveni un „man cave” (peștera bărbatului), amenajat sub pământ. În cele din urmă, acesta va fi conectat la o încăpere subterană deja existentă sub grădina sa.

Dave a povestit că a văzut pentru prima dată anunțul de vânzare a avionului pe Facebook Marketplace.

„Mi-am spus: Știi ceva? Aș putea să-l cumpăr, dar ce naiba o să fac cu el?”, a povestit acesta.

Primul prieten cu care a discutat despre idee i-a spus că este „o prostie”, așa că Dave a decis să ceară sfatul fiului său, în vârstă de șapte ani.

„El mi-a spus: «Tată, trebuie să-l cumperi!». Iar eu i-am răspuns: «Bine»”, a povestit Dave.

Soția sa, Beth, a avut nevoie de mai mult timp pentru a se obișnui cu ideea, întrebându-l de ce ar cumpăra „o grămadă de vechituri”. Cu toate acestea, Dave nu a renunțat la planul său.

„Cel mai mare dezavantaj atunci când cumperi un Boeing 737 este că trebuie să te gândești cum îl transporți până acasă. Apoi, un alt prieten mi-a trimis un mesaj și mi-a spus: «Dacă îl cumperi, eu te ajut să-l încarci». Și, de acolo, lucrurile au început să se miște”, a explicat el.

Avionul a fost construit în 1993 și a efectuat ultimul zbor în 2013. În ultimii ani de activitate, transportase turiști de pe aeroportul East Midlands către destinații de vacanță precum Alicante, Malaga și Faro.

În 2009, aeronava a primit numele Pudsey Baby, în cadrul campaniei BBC Children in Need, dedicată strângerii de fonduri pentru copiii aflați în dificultate.

Din 2021, Dave documentează proiecte de acest gen pe canalul său de YouTube, Tornado Dave, care are peste 326.000 de abonați.

Acesta a filmat operațiunea de ridicare și coborâre a avionului cu macaraua din mai multe unghiuri, inclusiv de pe macara, folosind o cameră de tip GoPro, montată încă de când utilajul se afla la sol.

Dave a povestit că a decis să-și lanseze propriul canal de YouTube după ce a lucrat la emisiunea TV Guy's Garage, alături de prezentatorul și fostul motociclist Guy Martin, care a condus unul dintre vehiculele Land Rover modificate de Dave.

Pentru a-și planifica proiectul, acesta a folosit o imprimantă 3D pentru a realiza un model la scară redusă, care arată cum va fi conectat fuselajul avionului la încăperea subterană deja existentă sub grădina sa.

Dave intenționează să solicite autorizație de construire retroactivă pentru proiect, pe care speră să îl finalizeze până în luna februarie.

Avionul a fost coborât în groapă pe 20 octombrie, operațiunea fiind posibilă cu ajutorul a cinci voluntari și al operatorilor macaralei.

Întrebat care au fost primele sale impresii atunci când a văzut avionul în realitate, Dave a spus:

„În fotografii, dimensiunile par cu totul altele față de ceea ce vezi când ajungi acolo.

Era imens! Mi-am dat seama că este un spațiu perfect pentru o încăpere. Uneori, astfel de spații sunt prea înguste, dar lățimea avionului este absolut ideală.”

Dave a spus că s-a gândit să instaleze în buncăr și câteva aparate de jocuri, însă a adăugat, cu regret, că spațiul nu va fi suficient de lat pentru a încăpea și o masă de biliard.

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