UE a aprobat ajutorul de 50 de miliarde de euro pentru Ucraina, în ciuda opoziției Ungariei

Cei 27 de lideri din UE au convenit asupra unui program de sprijin suplimentar de 50 de miliarde de euro pentru Ucraina în cadrul bugetului UE, care până acum fusese blocat de premierul ungar Viktor Orban, a anunţat joi Charles Michel, preşedintele Consiliului European, într-un mesaj publicat pe X, potrivit News.ro.

Liderii Uniunii Europene au convenit în unanimitate joi să acorde un ajutor de 50 de miliarde de euro Ucrainei, a declarat preşedintele summitului, depăşind astfel săptămâni întregi de rezistenţă din partea Ungariei.

"Avem un acord. Unitate", a declarat preşedintele Consiliului European, Charles Michel, într-o postare pe X. "Toţi cei 27 de lideri au căzut de acord asupra unui pachet suplimentar de sprijin de 50 de miliarde de euro pentru Ucraina în cadrul bugetului UE", a spus Michel.

„O finanţare stabilă, pe termen lung şi previzibilă pentru Ucraina”

"Acest lucru garantează o finanţare stabilă, pe termen lung şi previzibilă pentru Ucraina. UE îşi asumă leadershipul şi responsabilitatea de a sprijini Ucraina; ştim care este miza", a declarat Michel.

Ajutorul european pentru Ucraina (33 de miliarde sub formă de împrumuturi şi 17 miliarde sub formă de granturi) este inclus într-un amendament la bugetul UE până în 2027. Kievul are nevoie disperată de acest sprijin pentru a-şi menţine economia pe linia de plutire, în timp ce un pachet de ajutor din partea SUA a fost blocat în Congres.

Acordul din UE vine după săptămâni de dispute cu premierul ungar Viktor Orban, care a opus veto la pachetul de ajutor la summitul din decembrie. Anunţul că liderii UE au ajuns în cele din urmă la acord a venit surprinzător de repede, la scurt timp după începerea summitului.

În timp ce liderii UE s-au reunit să discute despre Ucraina, Bruxelles-ul se afla într-o adevărată stare de asediu, din cauza protestelor fermierilor, şi nu este exclus ca în cele din urmă liderii să abordeze şi acest subiect, deşi nu se afla pe ordinea de zi.

Sursa: News.ro Etichete: , , , Dată publicare: 01-02-2024 13:00